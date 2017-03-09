冷氣團減弱 清晨氣溫仍低 下午鋒面影響 北部降雨機率增

今天清晨氣溫仍低，臺南以北到宜蘭、花蓮低溫約１３到１５度，臺東及高屏地區低溫約１７、１８度。

今天（９日）冷氣團稍稍減弱，但清晨氣溫仍低，臺南以北到宜蘭、花蓮低溫約１３到１５度，臺東及高屏地區低溫約１７、１８度，白天各地氣溫稍回升，北部高溫可以來到１９到２１度，中南部高溫回升較為明顯，約２４到２６度，花、東約１９到２２度，請大家仍要注意保暖，適時添加保暖衣物。

根據中央氣象局資料顯示，今天降雨方面，上半天各地天氣大致趨於穩定，僅北臺灣及東半部地區有局部降雨的機率，但下午起鋒面在臺灣附近生成，天氣又變得比較不穩定，北部、東北部地區降雨機率越晚越高，並可能有局部較大雨勢伴隨雷雨出現，請北臺灣的朋友要多加留意，其他地區也會慢慢轉為有局部短暫陣雨的天氣，外出仍要攜帶雨具較為保險。

空氣品質方面，今天中部、雲嘉南及金門為橘色提醒(對敏感族群不健康)，高屏為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為良好到普通，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)