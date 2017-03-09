瓜地馬拉兒童庇護所大火 19死

失火的聖母升天安全之家（Virgin of the Assumption Safe Home）位於首都瓜地馬拉市東方的1個村莊。(圖片取自BBC)

瓜地馬拉8日1個受虐兒童庇護所今天失火，造成至少19人喪生，失火的原因和死者中包含有多少兒童目前仍不清楚。

據了解，瓜地馬拉的聖何塞皮努拉小鎮，一個專門收容受虐兒童的庇護所遭大火吞噬，目前已知至少造成19死，造成38傷，死者全為女孩，年齡在14到17歲間。

該收容所收容18歲以下被遺棄或虐待的兒童和青少年，先前被指控有超收問題，只能容納400人的收容所，卻收留了540名兒童。

初步的報導顯示，庇護所內某些兒童和青少年昨天晚間曾抗議食物不佳和所內職員對待方式。警方表示大火從其中一個房間燃燒的床墊竄出，但確切原因仍待調查。

(中時電子報)