媽拒哺乳！條紋羚寶寶「小蓉」靠人工哺育健康長大

斑哥條紋羚「小蓉」（左）在多位保育員輪番接力，不分日夜的細心照顧下，慢慢地融入群體生活，現在已可以在群體中看到她的身影。（台北市立動物園提供）

每個動物都是生命！生命總會走出自己的路！台北市立動物園首次人工哺育成功的斑哥條紋羚「小蓉」，在多位保育員輪番接力，不分日夜的細心照顧下，總算逐漸長大茁壯。而個性堅強獨立的「小蓉」，甚至慢慢地融入大家族生活，現在已經可以在群體中看到她活潑的身影，也歡迎大家來動物園看「小蓉」，數看看條紋羚否真的都是12或14條！

羚羊媽媽因為初產沒有經驗而拒絕為「小蓉」哺乳。（台北市立動物園提供）

於104年12月誕生的雌性斑哥條紋羚寶寶「小蓉」，因為媽媽初次生產沒有經驗而拒絕哺乳，就算保育員嘗試鼓勵羚羊媽媽為「小蓉」哺乳，無奈羚羊媽媽無法克服緊張的情緒，任務宣告失敗。雖然知道草食動物新生寶寶並不容易照顧，保育員還是下定決心，開始進行人工哺育。

代替野生動物媽媽哺育幼兒是相當艱鉅的任務，為了照顧未能喝到初乳、免疫力偏低的「小蓉」，非洲動物區的保育員、獸醫師及營養調配人員等全都動員起來，共同研擬出一套階段性的育兒計畫，就像照顧小嬰兒般，初期每四個小時就要餵一次奶。白天由經驗較豐富的保育員專責照顧，下班時段就由家住在離動物園較近的保育員們，每天半夜頂著寒風，輪流回到動物園裡照顧「小蓉」，日以繼夜從不間斷。等到了四月個大時，開始讓「小蓉」學習吃固體食物，保育員們每日仔細觀察「小蓉」的排遺狀況，隨時調整食物營養配方，直到順利建立腸內菌相，才讓「小蓉」漸漸轉換到固體食物。

從出生到能穩定獨立進食，投入超過10位工作人員不分晝夜照顧，回想這一路擔任代理媽媽的點點滴滴，有位保育員忍不住笑著說：「小蓉」是一個很有福氣的孩子，有這麼多人關心她，我連自己兩個小孩也不曾如此鉅細靡遺的養育他們！」。

保育員每日仔細觀察「小蓉」的排遺狀況，隨時調整食物營養配方。（台北市立動物園提供）

雖然有「代理媽媽」照顧起居飲食，但想要讓「小蓉」返回斑哥條紋羚的社交圈，在缺少羚羊媽媽引薦的情形下，就算是和羚羊叔伯阿姨們都混的很熟的保育員，想要靠套套交情也是不得其門而入。

羚羊們初見「小蓉」時，都不願與她同處一室，為此保育員特地幫「小蓉」舉辦「相見歡」派對，並使出個個擊破的招式，奉上好吃好喝的吸引大家主動進到欄舍內，相處的次數多了，大家自然而然地習慣了「小蓉」的存在。

數數看，斑哥羚羊身上的條紋是否真的都是12或14條？（台北市立動物園提供）

由內舍走到戶外活動場，對「小蓉」來說可是完全陌生的體驗，起初「小蓉」遲遲不肯自己走到戶外活動場，連最熟悉的羚羊表姊帶領也沒用，最後保育員出動「小蓉」最愛吃的桑葉，在食物的引誘下，一步一步親自帶領，終於克服了「小蓉」的恐懼。就在一個艷陽高照、天氣晴朗的日子，「小蓉」憑藉著自己的力量，成功地走進戶外活動場，開始她獨立自主融入群體的新生活。

目前「小蓉」還處在與群體相互適應的期間，保育員擔心她的體型太小，在食物競爭上相對不利，因此採取提高糧草數量及分散放置等因應措施。來到動物園的大小朋友們記得到非洲動物區為「小蓉」加油打氣，還可以數數看斑哥羚羊身上的條紋是否真的都是12或14條哦！

(中時電子報)

保育員代替野生動物媽媽哺育幼兒是相當艱鉅的任務，「小蓉」初期每四個小時就要餵一次奶。（台北市立動物園提供）