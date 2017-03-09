無法支持 美國醫學會反對共和黨新健保方案

紐澤西州一間醫院。(美聯社)

代表20萬名醫生和醫學院學生的美國醫學會(American Medical Association)，今在其網站上發表聲明指出，該學會不支持共和黨甫提出、欲取代歐巴馬健保的替代方案，表示新方案將使大量美國人失去他們倚賴的健保。

據美國有線電視台CNBC報導，會長Andrew Gurman醫生在聲明中表示，雖然歐巴馬健保並不完美，但美國醫學會也無法支持共和黨提出的新方案。該聲明指出新方案將消除歐巴馬健保取得的進展，讓民眾花更多錢，並且讓數百萬人失去健保，而且也會一刀砍掉提供給美國疾病控制與預防中心(CDC)預防致命疾病的資金。

過去該學會曾因支持歐巴馬健保失去好幾千名會員，但之前該學會也曾表示會支持新任衛生與公眾服務部長湯姆·普萊斯(Tom Price)。

除了該學會外，另外5個代表50萬名醫生的醫療學會也強烈反對共和黨的新方案，他們擔心也國會預算辦公室沒有足夠的時間獲得兩黨對新方案影響的評估，美國醫學會等的醫療組織以及健保業的主要股東等也可能會無法提供相關意見。

美國肺臟協會也不支持共和黨提出的新方案，並抨擊該方案限制醫療補助計畫(Medicaid)的部分，該協會執行長Harold Wimmer表示，有資格獲得這個專門提供給低收入戶的補助的人急需預防性醫療來改善他們的健康，因為這個群體往往多數抽菸，得肺癌的機率較高。

(中時電子報)