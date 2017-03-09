台灣最美風景是人？新北漁港驚見亂丟「家戶垃圾」

民眾規避使用專用垃圾袋將家戶垃圾丟在漁港，新北市政府及漁會投入清理工作。（新北市漁業處提供）

台灣最美風景是人？雖處處可見濃農人情味，然有時後仍可見到民眾沒有公德心、甚至亂丟垃圾。新北市轄內有30處漁港，漁獲豐富景觀優美，但有少數缺少公德心民眾，帶走了美麗的回憶，卻把垃圾留在漁港，造成環境髒亂。新北市政府為杜絕民眾在漁港亂丟垃圾的行為，特別在重點漁港加裝監視器，強力取締違規行為，並視違規情節的輕重程度，依漁港法或廢棄物清理法裁罰，最高可罰新台幣15萬元罰鍰！

沒有公德心的住戶，將家戶垃圾丟在漁港中，造成環境髒亂。（新北市漁業處提供）

漁港常見的垃圾中，除了有廢棄的漁網、漁具等事業廢棄物外，還有遊客或釣客丟棄的保特瓶、菸蒂、魚鉤、釣魚線等一般垃圾，甚至有鄰近住戶為了逃避使用專用垃圾袋，而丟棄的家戶垃圾，讓努力維護漁港環境清潔的漁會及新北市政府大感頭痛。

新北市農業局為遏止民眾在漁港亂丟垃圾的行為，除了進行定期的教育宣導及環境稽查工作外，更自105年12月起，在遊客眾多的野柳、深澳等重點漁港，加裝監視攝影機，取締違規民眾。

釣客到漁港釣魚，卻將菸蒂、釣線、檳榔渣等垃圾隨手丟棄在漁港裡。（新北市漁業處提供）

目前已依「漁港法」對1名將油漆汙水倒入漁港水域的民眾開罰3萬元罰鍰；此外，為遏阻民眾在漁港丟棄家戶垃圾，更首度依「廢棄物清理法」舉報17名民眾，移送環保局核處，最少可罰3,000元的罰鍰，並可按日連續處罰!

新北市農業局長李玟表示，漁港是一個開放的空間，景觀美麗，歡迎民眾蒞臨遊玩，親近海洋，也希望民眾能發揮公德心，不要將垃圾留在漁港區域，否則除了影響景觀衛生外，萬一垃圾掉進海裡，更會令海鳥、魚類、海龜等生物誤食或遭纏繞，危害海洋生物，並破壞海洋食物鏈，造成難以回復的生態浩劫。

新北市政府每年都投入大量經費及人力清掃漁港廢棄物，現在更在漁港加裝監視器，未來將積極加強取締作業，期能從源頭開始遏阻違規丟棄垃圾的行為。

新北市農業局再次呼籲民眾，切勿因一時方便在漁港亂丟垃圾，除了可以一起守護美麗的漁港環境外，更可避免觸法受罰。

此外，農業局也鼓勵市民朋友一起加入監督漁港環境清潔的工作，如發現有人隨意丟棄垃圾的行為時，請趕快拿起相機或手機記錄，將檢舉影片上傳到「新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法案件管理資訊系統」，經確認裁罰後，就可收到50%實收罰鍰金額的檢舉獎金!請市民朋友與我們一起為維護漁港環境努力，讓新北市各漁港美麗更添光彩。

(中時電子報)