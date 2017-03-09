川普當選後 中國商標馬上批准

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川普當選美國總統，中國商標局馬上批准川普38個商標擁有權。(圖片取自美聯社)

川普之前在中國的商標申請一直卡關，拖延了10年都沒結果，直到去年他當選美國總統，突然出現迅速進展，中國商標局上月批准川普38個商標擁有權。

據了解，川普早在2006年委託中國律師申請註冊商標，但發現「川普」這個商標，被另一名中國商人搶先註冊。川普要求取回商標的擁有和使用權，但遭法院駁回。

這場爭奪戰一拖10年，都沒進展直到去年川普當選美國總統後5天，他的商標申請程序取得突破，日前中國商標局更批准川普擁有38個商標註冊權。

但有人質疑，川普當選美國總統卻從中得利，是否涉及利益衝突，應該要迴避才會避免惹人閒話。

(中時電子報)