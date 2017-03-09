敘利亞新一輪談判23日舉行

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聯合國特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）今天說，敘利亞政府和反對派團體受邀於本月23日在日內瓦恢復和平談判。

法新社報導，米斯杜拉是在向聯合國安理會報告最近一輪結束敘利亞6年內戰談判結果後，宣布這項日期。（譯者：中央社簡長盛）1060309

(中央社)