連34個月下跌 巴西工業生產恢復成長
巴西地理統計局今天公布數據指出，巴西工業產量連續34個月下降後，相較於2016年元月，2017年元月的工業產量成長1.4%，但較2016年12月則降0.1%。
過去12個月，巴西工業產量累計衰退5.4%，2016年6月跌幅達9.7%後，開始扭轉頹勢，2016年最後兩個月產量累計成長2.9%，致使2016年最後1季的產量平均成長0.5%。今天公布的數據顯示，2016年最後兩個月加上2017年元月的工業產量平均成長0.9%。
巴西地統局調查的24個行業，其中半數提高產量，另外一半減少產量。機動車和拖車行業中斷連續兩個月的成長，今年元月較2016年12月減產10.7%。
電腦資訊、電子及光學產品產量也在去年12月有所成長後，今年元月衰退12.5%；機器設備的產量也減少4.9%。
另一方面，焦炭、石油衍生品和生質燃料產量提高4%，醫藥化學品和藥品21.6%，食品1.2%，飲料5.5%，開採工業1.1%。
經濟種類產量分析顯示，用於生產的資本貨物連續兩個月成長後，今年元月較2016月12月衰退4.1%。
耐用消費品產量在去年12月衰退3.8%後， 今年元月再跌7.3%。半耐用和不耐用消費品在元月成長3.1%，中間品0.7%。1060308
(中央社)
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