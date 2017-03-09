2警喬裝抄私娼寮 表明身分遭圍毆
囂張三七仔，竟圍毆掃黃警！新竹縣警局9日凌晨執行掃黃勤務，2名警員先喬裝嫖客到名聞全台的湖口榮光路私娼寮搜證，在見到確有性交易行為後，2人隨即出示證件表明身分，並通知後援警力，不料此時突然衝進近10名圍事黑衣人，瘋狂毆打2警，隨後逃逸無蹤，警方已逮3名私娼與2嫖客擴大偵辦中。
警方初步調查，2名喬裝警員進入私娼寮後立即搜證，見到有性交易行為後，立即出示證件 並表明警察身分，但對方疑似不滿被喬裝警方查緝，外頭圍事小弟接獲通報，突然衝入屋內，見2警就追打，警員勢單力薄，後援警力一時也趕不到，2人就從私娼寮內一路被追打到戶外，狼狽呼救，待警力趕到時，毆打警方的黑衣人早已逃逸無蹤。
而2名遭毆警員全身有多處挫瘀傷，其中1人頭部遭不明物擊中，有腦震盪的疑慮，已送往竹北東元醫院觀察治療。
警方事後雖逮回3名私娼和2名嫖客，但毆打警員的黑衣人全都逃逸，警方目前正全力追查身分。
據了解，位在新竹縣湖口鄉陸軍湖口營區旁的榮光路私娼寮，自1970年代起，就伴隨營區而興起，由於私娼寮治安有疑慮，縣府與警察局曾經在2005年6月強制拆除強占水利地的最後37戶違建，另有18戶雖非違建，但因觸犯妨害風化案達3次以上，也予以斷水斷電。
(中時)
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