3月9日各報頭版要聞

中國時報

●2017世界棒球經典賽 荷蘭6：5中華 再見保送 無緣8強

中華隊球迷搬出鄭成功畫像、三太子神像為2017年世棒經典賽中華隊加持，還是逃不過荷蘭隊的強攻，兩隊僵持到9局下，中華隊救援投手陳鴻文投出「再見4壞球保送」，讓荷蘭隊6比5力克中華隊、晉級8強複賽。

●人民反一例一休 柯P：政府管太多

一例一休案，台北市長柯文哲昨（8）日直言，最大的問題，就是政府管太多，「管那麼多幹嘛！」他說，人民繳稅給政府，「要的是服務，不是來管他！」

●沒聲音的副總統 李元簇辭世 三遺言﹕不急救、樹葬、不發訃文

前副總統李元簇8日凌晨4時15分安詳辭世於頭份市寓所，享壽94；李過去5年飽受每周洗腎3次之苦，半年前因老化造成吞嚥困難，致健康急遽衰退，他除預立遺囑要求不急救之外，生前更拒絕醫療團隊為他插鼻胃管，要有尊嚴走完最後一程。治喪委員會決定，3月31日上午在台北第一殯儀館舉行告別式，並依其遺囑樹葬法鼓山。

蘋果日報

●抗荷輸1分 台今戰南韓「爭面子」 贏回尊嚴

世界棒球經典賽台灣隊昨拼出經典戰役，面對有5名大聯盟現役球星在陣的荷蘭，曾兩度取得領先，可惜9局下，終結者陳鴻文在滿壘時，投出再見保送，雖5比6輸了比賽，但贏回尊嚴！

●王雪紅3公益信託 7年竟只捐6480萬

宏達電董事長王雪紅捐助成立的3大公益信託慈善支出首度曝光！據資料顯示，恩典社福基金、基督教中華信望愛基金與主愛社福基金手握全德、欣東、弘茂等8間投資公司股數在2至4成間，市值高達230億元，但7年來（2009至2015年）竟僅投入6480萬元做公益，慈善支出僅佔資產的千分之2.8，顯見3公益信託空有公益之名，實質淪為王雪紅8家投資公司的控股中心。

●張顯耀甩18年不孕舊愛 勾新歡

海基會前副董事長張顯耀，遭昨出刊的《壹週刊》爆料，為了新歡Vicky，拋棄交往十八年的女友，而這名新歡正是最近因苛刻實習生與員工爆發勞資糾紛鬧上新聞版面、台中貴婦名店「永采烘焙坊」美女主廚、也是負責人之一彭文潞的姊姊彭文麒，且疑因懷孕肚皮已明顯隆起。

聯合報

●司改分組會議決議：汙染環境者 自付清理費

環保案件屢遭輕罰引發民怨，司改分組會議昨天決議，未來將研擬在環保法律中增訂「吹哨者」條款，並由環保犯罪者負擔廢棄物清理費用等改革方向，「讓破壞環境者付出代價」，檢察官陳瑞仁說，環保犯罪者的錯，不應該總由老百姓的納稅錢來幫忙善後。

●戰荷一分飲恨痛失8強！ 中華隊今天不想輸

中華隊前進本屆世界棒球經典賽前，被喻為分組最弱的球隊，甚至有南韓媒體用「三強一弱」形容A組情勢；但中華隊昨天對決五名大聯盟野手領軍的荷蘭隊，兩度超前比數，拚到最後一刻才以五比六落敗，證明團隊戰力並沒有外界想像那麼爛。

●首次川習會 快馬加鞭、下月有譜

美國國務卿提勒森將於十五日至十九日訪問日本、南韓與中國大陸，預期訪問北京期間將會晤中國大陸國家主席習近平；華府外交圈傳出，美中雙方正安排習近平盡早訪美會晤美國總統川普，最快可能在四月舉行首次「川習會」。

自由時報

●維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器

爆料網站「維基解密」（WikiLeaks）七日公佈上千頁外流的美國中央情報局（CIA）文件，揭露CIA聯合其他外國情報單位，利用尖端駭客技術打造網路軍火庫，透過惡意軟體、木馬軟體以及系統漏洞入侵全球智慧手機、電腦等日常電子設備監聽通訊已有數年。CIA不僅能繞過如「臉書」的WhatsApp等常見通訊軟體的加密機制，甚至能將聯網電視機轉為諜報工具，在「假關機」的狀態下依然能遠端控制錄下使用者日常對話。

●中資老虎證券 非法登台攬客

中資色彩濃厚的跨境投資平台「老虎證券」，遭金管會「舉紅牌封殺」！立委曾銘宗昨質詢指出，有家「老虎證券」已跨境來台攬客，如同金融業的Uber，主管單位如何納管？金管會強調，已充分掌握相關訊息，因其未依法提出申請，屬於非法招攬，呼籲台灣民眾不要冒險參與投資，否則無法獲國內法令應有投資保障。

●駕公務車溜差去算命 GPS全都錄

前新竹縣政府交通旅遊處專員朱承濬，假借洽公卻開小差，開公務車去算命、看佛龕、拿藥、訪友，卻不知一舉一動被車上的ＧＰＳ全都錄，時間、路線清清楚楚，儘管貪的油錢、差旅費僅三千兩百五十二元，但已涉貪污罪而被新竹地檢署提起公訴。考量朱承濬自白並自動繳交非法所得，檢方建議法官減輕其刑。

(中時電子報)