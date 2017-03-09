調查：1/3巴西女性曾遭暴力侵害

巴西公共安全論壇在婦女節公布1項委託民調公司Datafolha完成的調查結果顯示，16歲以上的巴西女性，每3人中有1人在過去12個月遭受某種類型的暴力侵害。

這項命名為「有形和無形的：女性在巴西受害」調查，旨是收集關於針對婦女的暴力，以及她們所遭受的侵害類型的感知，勾劃出受害者的特徵，以了解她們在面對暴力時所採取的行動。

民調公司於2017年2月11至17日在全國調查訪問2073人，1051人為女性，833人接受回答有關受害和性侵的問題，其中29%表示在過去1年遭到毆打、辱罵、恐嚇、強暴、跟蹤或踢打。

參與調查的男性受訪者中，66%表示過去12個月曾經目睹女性遭到身體或言語侵害。

調查還指出，施暴者是受害者認識的人占61%的案例。此外，大部分的案例在家中（45%）和街上（39%）發生；45%的受害者是年齡16至24歲的女性。1060309

(中央社)