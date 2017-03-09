喜事變喪事 婚禮遭恐攻16死15傷

恐怖攻擊，平民百姓受害者多，伊拉克北部薩拉赫丁省一婚禮現場當晚遭爆炸襲擊，造成至少16人死亡、15人受傷。剎那間，喜事變喪事。

伊拉克警方表示，爆炸發生在提克裏特市以北15公里的哈賈季地區，兩名自殺式襲擊者在一婚禮現場引爆身上的炸藥，爆炸造成至少16人喪生，另有15人受傷。傷者已被送到附近醫院接受治療，傷亡人數有可能進一步上升。

提克裏特市位於首都巴格達以北約170公里處，2014年6月被極端組織「伊斯蘭國」佔領。2015年3月，伊政府軍收復提克裏特市。由於，仍有部分「伊斯蘭國」武裝分子在當地活動，提克裏特市和整個薩拉赫丁省的安全形勢依然嚴峻。

(中時電子報)