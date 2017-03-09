牛奶這樣喝 竟然有害健康！
牛奶雖然營養，但小心生活中常見的幾種喝奶方式，讓你不僅沒有喝進營養，反而又害身體健康！根據新華社整理的以下6種常見喝奶方式，看看自己是否喝對了呢？
1. 牛奶越濃越好
牛奶越濃得到的營養就越多？這可是錯誤的觀念！有些人認為牛奶味道太淡，會另外加入奶粉，使牛奶濃度超出正常比例標準，如果嬰幼兒常喝這些過濃的牛奶，會引起腹瀉、便秘、食欲不振等問題。
2. 牛奶+巧克力
牛奶屬於高蛋白食品、巧克力為能源食品，兩者一起吃一定大有益處？事實上，牛奶加上巧克力會使牛奶中的鈣與巧克力的草酸產生化學反應，形成草酸鈣，而原本具有營養價值的牛奶頓時成了對人體有害的物質。
3. 牛奶+雞蛋
很多人以為，牛奶加雞蛋的早餐組合能提供、補充能量，但專家指出，早餐若只吃牛奶加雞蛋，無法提供人體足夠的能量。
4. 牛奶與米湯、稀飯
牛奶中富含維生素A，而米湯、稀飯則以澱粉為主，含有脂肪氧化酶，會破壞維生素A，因此，牛奶與米湯、稀飯，應分開食用。
5. 牛奶+橘子汁、檸檬汁
有些人建議牛奶中加點橘子汁或檸檬汁，看上去好像是個好方法，但實際上，橘子汁和檸檬汁屬於高果酸果品，若果酸遇到牛奶中的蛋白質，會使蛋白質變質，降低蛋白質營養。
6. 牛奶+藥
服藥前後1、2小時內，建議不要喝牛奶！因為牛奶會影響人體對藥物的吸收速度，不僅會降低了藥效，還有可能對身體造成危害。
(中時電子報)
文章來源：新華社
關鍵字：牛奶
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