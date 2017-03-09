為做歷史作業 丹麥男孩發現二戰飛機和駕駛殘骸

紐奧良二戰博物館展出一架德國梅塞施密特BF-109戰鬥機(下)和一架美國運輸機C-47。(美聯社)

一名住在丹麥北部Birkelse的男孩在為了歷史課做研究時，意外在自家農場的一塊地中，挖掘出一架世界第二次大戰德製飛機的殘骸，機艙中還有駕駛的遺體。

據CNN報導，14歲的丹尼爾‧克里斯蒂安森(Daniel Kristiansen)和爸爸Klaus為了歷史課，拿著金屬探測器到農場一塊地上探勘，他們以為可以找到一些舊盤子等的物品，讓丹尼爾可以拿到學校展示。

沒想到他們發現了一些飛機殘骸，他們因此跟鄰居借了挖土機，在往下挖掘7到8公尺、挖出一堆混雜金屬碎片的泥土後，突然找到一具骨骸和衣服殘骸，Klaus說感覺好像了打開了一本歷史書一樣。

接收了飛機和駕駛殘骸的北日德蘭半島歷史博物館(Historical Museum of Northern Jutland)，表示已經發現一些文件，可能很快就可以確認駕駛的姓名和身分。除了駕駛穿的衣服外，博物館還找到了三個沒用過的保險套，以及駕駛的皮夾，裡面有兩個丹麥錢幣和奧爾堡(Aalborg)軍營的糧食券。館長Torben Sarauw說這個發現相當特別，他認為是首次有德國飛機在丹麥被發現被埋藏成這樣。

Klaus記得以前住在這座農場上的祖父曾告訴過他，有架德國飛機二戰時墜機在此，Klaus說他祖父記得這件事發生時他和家人一起在廚房做聖誕節餅乾，因此Klaus家認為墜機應該是發生在1944年11或12月左右。但祖父也表示德軍已經搬走了這架班機，Klaus因此覺得這只是個有趣的故事。

北日德島警方表示，官方認為這個殘骸是一架德國飛機製造商梅塞施密特(Messerschmitt)做的戰鬥機。目前防爆小組已到現場，確保沒有其他彈藥或危險物質殘留。北日德島警方也已經通知德國大使館這個消息。Klaus說他希望能找到駕駛的家屬，並把遺體歸還給德國，並希望能夠讓駕駛獲得一個正式的葬禮。

(中時電子報)