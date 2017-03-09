胡歌爆用替身拍片7年 真相曝光「給大家鞠躬」

胡歌出國進修，就被爆愛用替身。（圖／本報系資料照片）

胡歌日前已經暫退螢光幕前，前往美國進修，但沒想到，他人剛踏出國，謠言卻傳得滿天飛。胡歌被爆愛用替身長達7年時間，不僅拍戲用替身、連拍廣告也用，讓許多影迷大為震驚，可好在許多導演、製作人甚至粉絲都出面澄清，還他清白。

胡歌突然被爆愛用替身7年，第一時間讓許多影迷都不敢置信，尤其他靠著《瑯琊榜》大紅，不少人不信眼睛看到的「梅長蘇」是替身。隨後不少導演、演員紛紛跳出來替他說話，曾和胡歌合作《獵場》的導演姜偉，就稱過去和他合作的日子中，每天都是「開機於他，關機於他。」強調從沒看過胡歌用替身、劇組也沒給他準備過！

其他還有粉絲們幫胡歌抓細節，證明他就是貨真價實拍戲，這讓胡歌相當感動，儘管人在美國，還是不忘上網發文，感謝大家支持，更暖心表示「給大家鞠躬了！」

(中時電子報)