阻止中國騙徒不力 英國面臨17億鎊罰款

中國犯罪團體多年來虛報低價的衣物鞋類產品出口英國再轉進歐盟，令歐盟損失鉅額關稅收入。 (資料照片合成)

中國犯罪團體利用英國作為詐騙「樞紐」，多年來虛報低價的衣物鞋類產品出口英國再轉進歐盟，令歐盟損失鉅額關稅收入。英國無視調查人員多次警告英國皇家稅務及海關總署，沒有採取強硬行動來制止這個問題。歐盟決定對英國提出17億鎊罰款。

歐洲反詐騙辦公室發現，中國的組織犯罪團體利用偽造發票來低估從中國進口的貨物的價格，很多這些貨物最後都進入歐盟其他地區的黑市。2013年到2016年期間，這些詐騙造成歐盟的關稅損失達到17億英鎊。資料顯示，歐盟2016年8億多歐元的關稅損失當中，79.2%是來自英國的進口。

反詐騙辦公室說，歐盟的損失一直不停，這種詐騙現在仍然發生。調查人員多次警告英國皇家稅務及海關總署，但是他們沒有採取強硬行動來制止這個問題。

面對歐盟裁罰17億鎊罰款，英國皇家稅務及海關總署發言人說：「這個不是帳單，而是歐洲反詐騙辦公室對避稅的評估，也不是我們的專家所確認的，他們將會對歐洲反詐騙辦公室的計算提出抗辯。」

(中時電子報)