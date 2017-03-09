嘆昔進演藝圈「拿命換富裕」 伊能靜：成了麻木機器

伊能靜與老公秦昊有女萬事足。（圖／本報系資料照片）

資深玉女伊能靜去年產下愛女「小米粒」，讓她暫時淡出演藝圈，專心將重心放在家庭上，近日復出時讓他驚覺已在演藝圈打滾30年，憶起昔日為了不被此行業淘汰，根本是拿命來換，到頭來讓她感嘆「身貧心窮」，直呼好不值得。

伊能靜透露剛踏入演藝圈時，因為擔憂隨時會在這圈子被淘汰，搞到自己極度焦慮甚至病痛不斷，最後雖然改善家中經濟狀況，但心靈卻完全被掏空，自己成為只會工作的麻木機器，一度為了逃避現況，甚至還把家中電話線剪掉，讓自己與外界完全隔絕。

一度對未來困惑的她，在不斷追尋下尋求到答案，她意識到自己是獨立個體，不僅用生命累積出思想，也能給予自足生活的能力，此外也期盼未來小孩長大後，能如同她依樣扮演好自己的角色，不要一昧的世界牽著鼻子走。

(中時電子報)