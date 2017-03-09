孔子也被轉型？羅智強：林佳龍、林正儀腦袋是開蟲洞？

故宮將舉辦「孔子展」。（中時資料照片）

大談轉型正義的蔡英文政府，繼中正紀念堂後，似乎把腦筋動到孔子身上，也要來「轉型」？7月的「萬世師表─書畫中的孔子」展，故宮內部有將「萬世師表」字樣撤換的聲音。對此，前總統府副秘書長羅智強質疑林佳龍和林正儀這群綠營新貴的腦袋是開蟲洞模式嗎？一直拿孔子做文章，也認為這群綠朝新貴「去中國化」去到走火入魔、神智不清，也是台灣一絕。

台中市長林佳龍曾在市政會議中提到「台中的孔廟，你不覺得有點奇怪嗎？他（國民黨）是把以前的日本神社幹掉，來用孔子統治啊！」指台中孔廟是國民黨外來政權粗暴硬蓋，取代以前的日本神社，甚至還強拆台中公園裡的「銅馬」什麼的，然後改放孔子，算不上古蹟。

現在，國立故宮博物院擬於7月推「萬世師表：書畫中的孔子」展，館方強調這只是暫定的展名，故確切展名尚有討論空間。院長林正儀回應表示，儘管內容無法更動，但在展名及介紹上會更謹慎，以免產生對立，不排除拿掉「萬世師表」四字。讓人質疑「孔子」躺著也中槍？

羅智強認為林佳龍和林正儀，這群綠營新貴的腦袋是開蟲洞模式嗎？一直拿孔子做文章。孔子和台灣沒關係？要拿掉「萬世師表」的尊稱？照這種蟲洞邏輯，媽姐和台灣也沒有關係，要不要把全台灣的媽祖廟都拆了？

三國演義、水滸傳、紅樓夢，甚至金庸、古龍的武俠小説，也和台灣沒關係，要不要把這些書籍、影片都變成禁書、禁片？林佳龍和林正儀寫的中文也和台灣沒有關係，要不要去電撃自己的腦袋，看可不可以把中文忘了。

除了原住民和來自東南亞的新住民外，絕大多數台灣人，不管本省籍、外省籍，祖輩大多來自唐山，身上都流著中華民族的血液。他們的祖先也和台灣沒關係？

有學者考證，蔡英文的祖先就來自漳州一帶，因為蔡英文的祖先和台灣沒關係，那蔡英文要不要把自己身上的血給抽乾，把DNA給抹了？或者回家把族譜燒了，把祖墳給刨了？

羅智強批這群綠朝新貴，「去中國化」去到走火入魔、神智不清，也是台灣一絕。網友表示「不拚經濟，只會搞意識形態，一直靠撕裂各式族群騙選票，讓外省人本省人互相仇視、年輕人和中老年人互相漫罵、軍公教和勞工對立…」

(中時電子報)