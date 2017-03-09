俞大?與巴拉圭國立亞松森大學交流
駐巴拉圭大使俞大?8日午間邀請巴國國立亞松森大學校長貝爾納及副校長羅哈斯等人餐敘。就兩國高等教育合作交流、臺灣政經社會發展現況及台海兩岸關係交換意見。
在場作陪的還有該校秘書長Julio Paniagua及一級主管等。俞大?與貝爾納（Abel Bernal） 、羅哈斯（Hector Amicar Rojas）等人充分交流意見，餐會氣氛友好溫馨。
貝爾納曾於2014年擔任亞松森大學科技學院院長任內，應國立成功大學邀請訪問臺灣，對中華民國經濟、人文及社會發展留下深刻美好的印象。
國立亞松森大學在巴拉圭具有崇高學術地位，為孕育巴國政經領袖之搖籃，該校與臺灣許多知名公私立大學簽有姐妹校協定，學術交流互動頻繁。
近年來國立亞松森大學與臺灣合作進行「飼料生產」及「淡水白鯧魚苗繁養殖」等計畫，並為臺灣書院海外聯絡點，每年均與臺灣合辦「文化光點計畫」，歷年來中華民國教育部均選送華語教師赴該校任教，合作成果豐碩。1060309
(中央社)
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