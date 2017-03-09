維基解密再洩密 CIA：置美國人於險境

我要評比

美國中央情報局（CIA）今天指控揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）公布它號稱的大批CIA駭客工具，是置美國人於險境、助美國對手一臂之力、更阻礙華府打擊恐怖威脅。

法新社報導，CIA發言人婉拒證實維基解密昨天公布資料的真偽。維解表示，資訊是從CIA入侵任務中所外洩。

CIA發言人霍尼亞克（Heather Horniak）表示，然而，「這類公開不僅危及美國人員及任務，也讓我方敵人備有傷害我們的工具和資訊」。

維解文件重度聚焦CIA利用範圍廣泛的惡意軟體系統來入侵私人電子用品。對此，霍尼亞克也發言捍衛CIA網路作業。

她說，「CIA職責就是要創新、走在前端、並站上保衛最前線來捍衛美國免於海外敵人的威脅。」

她同時點出，報導中的各項活動沒有1樣是用來針對美國國民。CIA無權監控國內民眾，也不得監控海外美國人民。（譯者：中央社蔡佳敏）1060309

(中央社)