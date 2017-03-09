民進黨去蔣 雷倩：去中國化最後一哩路
民進黨逐步展開「去蔣」行動，前立委雷倩認為，這其實是台灣正名、去中國化的最後一哩路，民進黨正在重新改寫台灣歷史，未來台灣人記憶裡不會有中國這一段，1949年到1995年的歷史將會遭移除。
雷倩向香港中評社表示，早在李登輝執政末期，陳水扁第一次執政開始，就有很多台灣正名運動，逐漸把中國拿開。雷倩說，在台灣正名運動裡，中國元素變少了，從中國來的人的貢獻也變少，曾經的付出都逐漸消失。
最明顯例子是，蔡英文在就職典禮的表演，前面是日據時代，接著是二二八白色恐怖，後來直接越過，到現在的繁榮樂利，十大建設、三七五減租，經濟起飛那階段都完全略過，就是要越過跟中國相關的那些人、那些事、那些貢獻。
雷倩認為，這其實跟過去所謂的文字獄、贏者寫歷史是一樣的，在重新改寫台灣人的歷史，也去改寫台灣的歷史記憶，今天蔡英文執政，更劇烈用所有公權力去做台灣正名的最後一哩路，這棒打完後，台灣的年輕人歷史就沒有中國這一段記憶，1949年到1995年這段歷史就消失了。
雷倩說，去蔣化是非常粗劣、近似文化大革命的行為，不能忽視其非常深刻的政治意涵，以及在台獨建國運動裡面的社會文化關鍵地位。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。