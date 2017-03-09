民進黨去蔣 雷倩：去中國化最後一哩路

前立委雷倩。（報系資料照 劉宗龍攝）

民進黨逐步展開「去蔣」行動，前立委雷倩認為，這其實是台灣正名、去中國化的最後一哩路，民進黨正在重新改寫台灣歷史，未來台灣人記憶裡不會有中國這一段，1949年到1995年的歷史將會遭移除。

雷倩向香港中評社表示，早在李登輝執政末期，陳水扁第一次執政開始，就有很多台灣正名運動，逐漸把中國拿開。雷倩說，在台灣正名運動裡，中國元素變少了，從中國來的人的貢獻也變少，曾經的付出都逐漸消失。

最明顯例子是，蔡英文在就職典禮的表演，前面是日據時代，接著是二二八白色恐怖，後來直接越過，到現在的繁榮樂利，十大建設、三七五減租，經濟起飛那階段都完全略過，就是要越過跟中國相關的那些人、那些事、那些貢獻。

雷倩認為，這其實跟過去所謂的文字獄、贏者寫歷史是一樣的，在重新改寫台灣人的歷史，也去改寫台灣的歷史記憶，今天蔡英文執政，更劇烈用所有公權力去做台灣正名的最後一哩路，這棒打完後，台灣的年輕人歷史就沒有中國這一段記憶，1949年到1995年這段歷史就消失了。

雷倩說，去蔣化是非常粗劣、近似文化大革命的行為，不能忽視其非常深刻的政治意涵，以及在台獨建國運動裡面的社會文化關鍵地位。

(中時電子報)