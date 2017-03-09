CNN：川普指派前美駐華大使洪博培駐俄
美國前駐華大使、2012年美國共和黨總統參選人之一洪博培(Jon Huntsman)，傳出已經接受美國總統川普(Donald Trump)的指派，將有望成為美國駐俄大使。
CNN表示，數位美國高級官員表示洪博培已經接受了川普的指派，若他的任命獲得認可，洪博培將成為美國最受矚目的外交大使。尤其是在美國和俄羅斯之間的關係，現在降到歷史冰點，美國持續懷疑俄羅斯介入去年總統大選，再加上川普競選顧問和俄羅斯之間的關係最近被抖出來。
若洪博培成為駐俄大使，這將成為他第三個大使任務。洪博培在1992到1993年擔任駐新加坡大使，在前任美國總統歐巴馬(Barack Obama)任內，洪博培在2009到2011年間擔任駐華大使。
在2005到2009年間他擔任猶他州州長，2014年起他成為智庫Atlantic Council的主席。約兩周前就傳出他已經成為美國駐俄大使的人選之一。其中一位透露這個消息的高級官員表示，川普指派洪博培是因為他很強悍，而且了解川普想要甚麼。
(中時電子報)
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