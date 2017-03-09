春遊濟州BEST 10！高雄、台中免費講座報你知、拿好康

濟州美麗油菜花綻放。（韓國觀光公社提供）

春暖花開，來韓國濟州遊玩吧！一下飛機就有可愛的「石頭爺爺」向你微笑，體驗海風吹拂、大啖美味黑豬肉！話說春天還有粉嫩的櫻花可賞！韓國觀光公社特選出濟州旅遊推薦10選，獲選的有知名的濟州野火節、西歸浦自然休養林等還能欣賞黃嫩嫩的油菜花道！想更瞭解濟州嗎？不妨來報名在高雄、台中舉辦的旅遊講座。透過旅遊達人親身分享、看美麗照片，先瞭解這個一年四季皆美的特色之島魅力何在？

濟州野火節。（韓國觀光公社提供）

濟州觀光公社特別以「春花3月，錯過會後悔的濟州」為主題，公布了濟州旅遊推薦10選。獲選的有：

▲濟州野火節

▲西歸浦油菜花國際健行大會

▲咸德犀牛峰

▲大坪里、Baksugijeong

▲Bellongjang創意市集

▲中文Eongdeongmul溪谷、細花海邊（細花海水浴場）

▲溫平里浦口

▲和順西東路油菜花道

▲西歸浦自然休養林

▲血腸湯、烤海螺、涼拌海草

四面環海的濟州島可說是韓國人的度假勝地。（韓國觀光公社提供）

話說春季濟州不只有野火節，還有濟州國際和平馬拉松，每年舉辦在油菜花盛開的三月底，又名油菜花馬拉松，今年則是於3月26日開跑，報名日期截止於2月24日。除了全馬與半馬之外，還有10公里和5公里的路線。由翰林綜合體育場出發，沿著美麗的西濱海岸線，在蔚藍的大海與朵朵嫩黃的油菜花海中，愜意地慢跑於濟州的自然風光，感受濟州獨特的清新與健康的氛圍。

韓國觀光公社台北支社近年來持續舉辦多場免費自由行講座，讓大家一同參與並遨遊韓國，今年二月已於台北的KOREA PLAZA舉辦兩場自由行講座，主題從2018平昌冬季奧運至3月28日即將直航的濟州島，包羅萬象，未來還將有大邱、京畿道、忠清道、江原道等韓國各地精采主題。

而三月份韓國觀光公社台北支社將前往高雄、台中舉辦兩場講座，為了平時無法前來台北Korea Plaza索取旅遊資料的朋友，現場將備有相關的自由行手冊和多樣的旅遊資料供大家索取，講座中更會準備現場問答及許多好康兌換活動，豐富又精采的內容，歡迎各位踴躍報名參加。

春季的韓國不僅百花齊放，更是前往韓國賞花旅行的最佳時機！高雄場、台中場講座Free@KOREA小編將分享韓國最美的賞花私密景點給大家，敬請期待講座的豐富資訊！除了小編的分享外，3/17高雄場講座將邀請到資深旅遊記者三小姐為標準的吃貨們介紹濟州島內盛產的美食，四面環海的濟州島，不僅產了許多令人垂涎的海鮮、肉品以及果物，甚至可以延著濟州蔚藍的海岸線，走訪小清新咖啡廳，三小姐將以她旅遊記者的視角來帶大家享受濟州的美食放鬆之旅。

台中場則邀請到【헐ㅎㅅㅎ: 韓國가고 싶어】版主Han將介紹自己獨自在濟州環島的經驗，從機票訂購到濟州島的交通、景點等，Han將帶來鉅細靡遺的分享，讓大家透過講座認識美麗的濟州島，進而前往濟州島體驗韓國之美！

濟州島美麗燈塔與夕陽景色。（韓國觀光公社提供）

Free@KOREA自由行講座【濟州】詳情

日期時間：2017/03/17（五） 19:00 ~ 21:00

講座地點：高雄國際會議中心 603階梯教室（高雄市鹽埕區中正四路274號）

日期時間：2017/03/18（六） 15:00 ~ 17:00

講座地點：逢甲大學行政二館205教室（台中市西屯區文華路100號）

(中時電子報)