英國2018開徵糖稅 1罐可樂收3元

英國財政大臣韓蒙德8日證實，英國將從2018年4月開始徵收「糖稅」，1罐可口可樂徵收8便士（約新台幣3元）。

韓蒙德（Philip Hammond）指出，雖然製造商已經減少糖用量，但糖稅政策將照計畫按時上路。

英國去年就宣布預計在2018年對含糖飲料課徵糖稅，將採行階梯式徵稅，食物與低糖飲料不課稅；每100毫升含糖5到8克的含糖量中等飲料，將徵收較低稅率，每1公升飲品課徵18便士（約新台幣7元）；每100毫升含有8克以上的高糖飲料，將課徵較高稅率，每1公升課徵24便士。

依照這個規則計算，1罐售價70便士的可口可樂將被徵收8便士的糖稅，但每100毫升僅有6.6克含糖量的雪碧，只要被徵收6便士。

「紅牛」（Red Bull）每100毫升有11克含糖量、Dr Pepper每100毫升含糖量10.3克、牙買加薑汁汽水（Old Jamaica Ginger Beer）每100毫升含糖15.2克，與可口可樂同樣都要徵收1罐8便士糖稅。

純果汁將不用被課稅，因為糖分並非人工添加；含乳量高的飲料也不用課糖稅，因為有含鈣質。

韓蒙德表示，「我今天證實，將採用18便士與24便士的階梯式課徵稅率，但製造商已經重新調整飲品配方，降低糖用量，因此稅收目標將下修。這對孩童來說是個好消息。」

「另一個好消息是，我們還是會給教育部10億英鎊（約新台幣40億元）經費，用於學校體育和健康生活課程。」

課徵糖稅將提高商品售價，降低民眾購買意願，並促使廠商更改配方以避免課稅，可能因此減少民眾蛀牙、肥胖以及罹患第2型糖尿病的風險。

英國軟性飲料協會（British Soft Drinks Association）會長帕廷頓（Gavin Partington）表示，「現在物價都在漲，我們很訝異財政部竟然還要對業界施加更大壓力，讓顧客荷包更傷。」

「這個稅僅針對軟性飲料，這很諷刺，因為我們從2012年以來已降低糖份18%，也是唯一設定在2020年要達到降低卡路里目標的業者。」

「我們支持國家打擊肥胖的挑戰，但要知道，全世界都沒有證據顯示，光靠針對一項產品或一項食品添加物課稅，就可以達成打擊肥胖的目標。」1060309

(中央社)