吳德榮：今有空檔 明凌晨轉有雨
氣象專家吳德榮表示，今天是一個空檔，西半部雲量雖多，但雲層變薄，西半部稍回暖；明(10日)凌晨華南雲雨再度抵達，北台灣、中部山區降雨明顯。
吳德榮今天在氣象推廣基金會「洩天機教室」表示，今天是一個空檔，西半部雲量雖多，但雲層變薄，東半部為陰天，有局部短暫雨；白天起冷空氣緩慢減弱，西半部因偶爾透光，氣溫回升幅度較大、稍回暖，夜間回升幅度較小、仍偏冷；北台灣氣溫約在14至20度，中南部高溫可回到23至25度。
明(10日)凌晨前後華南雲雨再度抵達，北台灣、中部山區降雨明顯，中部平地、東部有局部雨，南部、東南部降雨機率較低，即使有雨也會很零星；天氣因雲多降雨而較為濕涼。
週六(11日)清晨仍有雨，白天起雲雨逐漸離開，天氣好轉，各地氣溫回升；北台灣轉為多雲、中南部多雲時晴、東半部仍有局部短暫雨。
週日至下週一(13日)鋒面在台灣東北方海面形成，並向東遠離，影響不大。週日清晨至上午，北部及東半部有零星短暫雨的機率；週日下午起至下週一，台灣附近水氣減少，西半部轉為多雲時晴，東半部仍有零星降雨的機率。氣溫繼續回升，下週一白天溫暖微熱、早晚稍涼。1060309
(中央社)
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