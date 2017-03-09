經典賽台韓拚首勝 敗者下屆從會外賽打
第4屆世界棒球經典賽（WBC）預賽A組今天最後一天賽程，提前淘汰的中華隊、南韓隊下午5時30分交手，無關晉級，但落敗的一方戰績墊底，下一屆經典賽要從會外賽打起。
各拿2勝的以色列隊、荷蘭隊中午交手，爭取預賽A組龍頭；中華隊、南韓各有2敗，傍晚這一戰，兩隊都想拚首勝，3連敗淘汰不只面子掛不住，還攸關下屆參賽資格。
大會目前規定，預賽分組墊底球隊，下屆要從資格賽打起。
西元2009年中華隊在東京巨蛋3連敗，輸給日本、南韓與中國大陸隊，2013年第3屆經典賽落入會外賽，中華隊與紐西蘭隊、菲律賓隊及泰國隊在新莊球場打資格賽。
中華隊總教練郭泰源表示，對南韓要全力以赴，任何運動都一樣，只要上場比賽，目標只有勝利。
中華隊派出旅日左投陳冠宇先發，陳冠宇7日對以色列之戰上陣，投2.2局被敲4支安打，包含1發全壘打，失2分，送出5次三振。
南韓一如預期，由南韓職棒起亞虎隊左投梁玹種先發，梁玹種是2015年韓職防禦率王，去年先發31場，10勝12敗、防禦率3.68。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。