經典賽台韓拚首勝 敗者下屆從會外賽打

我要評比

第4屆世界棒球經典賽（WBC）預賽A組今天最後一天賽程，提前淘汰的中華隊、南韓隊下午5時30分交手，無關晉級，但落敗的一方戰績墊底，下一屆經典賽要從會外賽打起。

各拿2勝的以色列隊、荷蘭隊中午交手，爭取預賽A組龍頭；中華隊、南韓各有2敗，傍晚這一戰，兩隊都想拚首勝，3連敗淘汰不只面子掛不住，還攸關下屆參賽資格。

大會目前規定，預賽分組墊底球隊，下屆要從資格賽打起。

西元2009年中華隊在東京巨蛋3連敗，輸給日本、南韓與中國大陸隊，2013年第3屆經典賽落入會外賽，中華隊與紐西蘭隊、菲律賓隊及泰國隊在新莊球場打資格賽。

中華隊總教練郭泰源表示，對南韓要全力以赴，任何運動都一樣，只要上場比賽，目標只有勝利。

中華隊派出旅日左投陳冠宇先發，陳冠宇7日對以色列之戰上陣，投2.2局被敲4支安打，包含1發全壘打，失2分，送出5次三振。

南韓一如預期，由南韓職棒起亞虎隊左投梁玹種先發，梁玹種是2015年韓職防禦率王，去年先發31場，10勝12敗、防禦率3.68。1060309

(中央社)