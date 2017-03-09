楊志良談老年生活：能罵總統就很爽

楊志良昨(8)日受邀到元智大學演講「高齡化的挑戰與產業」。(圖/中評網)

年齡70歲的前衛生署長楊志良昨(8)日受邀到元智大學演講「高齡化的挑戰與產業」，除暢談老年生活健康、銀髮族產業外。楊志良也打趣說，邊看電視邊罵馬英九、蔡英文，心情就感覺很爽，若長期臥病，連罵都不能罵，活著恐怕沒有意義。

據《中評網》報導，楊志良指出，年輕人不結婚、不生孩子將會是長期照護最大的隱憂。據統計2025年台灣將進入5個人中就一個老人的社會，政府須正視問題提出配套措施。

楊志良表示，唯有活躍老年生活、延長健康歲月，才是減少老年長期照護負擔最根本的方法，一旦健康活躍的時間長一點，病床歲月就會短一點。如何讓老年人可以快樂的、有尊嚴過自己的老年生活更是重要。

楊志良引述數字，估計台灣男人老了臥病躺在床上9年，因此老人生命品質最重要，身上有慢性病沒關係，可以看電視罵馬英九、罵蔡英文，很爽，罵楊志良也可以。但是若連罵都不能罵，只能躺著不能動，活著真的沒有意義。

楊志良提到老友葉金川，已屆熟齡的年紀仍然到處旅遊、划獨木舟、寫書等等，大讚活得暢快恣意的同時，也同樣能貢獻社會。

(中時電子報)