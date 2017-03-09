天然逆齡術 破解各種老化困擾
年紀不是數字，而是細胞和荷爾蒙交互作用後的結果。
懂得善用大自然的療癒力，就能逆轉生理老化機制，由內到外完全逆齡。
兼具神經科學、營養學及草本療法專業，執業多年，蘿西．狄倫（Roxy Dillon）以天然素材維持人體細胞及荷爾蒙的平衡，在不增添身體負擔的前提下，運用自然力量幫助已受損的皮膚、毛髮、心靈再次修補。
不只肌膚，老化也影響秀髮與頭皮。像她的客戶珊卓在坐四望五之際，震驚地發現，兩側太陽穴上方各禿了一塊。髮線愈來愈高，頸上頭髮少到甚至無法紮起一個小包。她建議珊卓用迷迭香和藍膠尤加利精油按摩頭皮，特別加強髮量稀疏部位。兩週後，珊卓的頭髮開始長回來，短短8個月就看到髮量增多、髮質改善，秀髮在肩上飄逸。
以下先饗新書《超越微整形的天然逆齡術》部分內文，針對一般人最常見的9大老化困擾，狄倫大方分享安全速效的天然解方：
1.粉刺
粉刺其實是由雄性激素引起。吃薑黃粉可降低雄性激素活性，一次1茶匙配水喝，一天兩次；或一天喝3杯綠薄荷茶。
已發出來的面皰，可直接塗上一點薄荷精油讓它慢慢變乾。不過，薄荷會刺激眼睛，所以要避開眼周。如果薄荷精油不小心跑到眼睛裡，馬上用冷水沖洗或塗點低脂優格再沖掉。
蘆薈也能有效對付粉刺，在臉上塗薄薄一層蘆薈，輕輕按摩，再用冷水沖洗，洗淨後拍乾。
無糖純可可粉有助清除粉刺，取至少1大匙，混合水、牛奶或果汁。可可粉也可以拌入優格中使用。
2.橘皮組織
讓四肢皮膚勻亮和消除橘皮組織，最好的方法是每天使用蘋果醋。均勻塗抹後，用按摩手套按摩加強效果。即溶咖啡和甜栗酊劑也是很好的按摩液。
3.黑眼圈
黑眼圈是眼睛下方的薄皮膚透出微血管。每天1杯「青色保養茶」就可以改善：配方是在果汁或開水中加兩匙菠菜粉、綠藻粉、螺旋藻或大麥草。
改善黑眼圈的主要方式是讓皮膚增厚並增加皮膚彈性。30滴蒔蘿籽精油加100克椰子油是有效的夜用眼霜，能減少浮腫和黑眼圈，蒔蘿籽具雌激素特性，能增加皮膚厚度和彈性。
甘草和酪梨油能增加彈性蛋白及膠原蛋白，對消除眼袋特別有效。4茶匙甘草粉（或10～20個甘草茶包）加入200cc酪梨油，以小火加熱後放涼、過濾，使用時以輕拍方式擦到需要加強的部位。此配方適用於臉、頭髮和全身。【全文未完，完整內容請見《康健》220期】
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(中時電子報)
文章來源：天然逆齡術 破解各種老化困擾
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文章來源：《康健雜誌網站》
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