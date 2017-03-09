NBA》有樣學樣？安森尼放話也想打滿20季

看到諾維茲基風光成為3萬分先生，讓安森尼(右)不禁也想有樣學樣。(美聯社資料照)

看到小牛「德國坦克」諾維茲基完成生涯3萬分里程碑，讓尼克「甜瓜」安森尼也想有樣學樣？安森尼9日接受《紐約郵報》訪問，強調自己也想設定打滿20季目標，接著挑戰3萬分，「對任何人來說，3萬分是難以置信的成就。」

「我希望可以打滿20個球季，」現年32歲，且打職業生涯第14個球季的安森尼說，「一直以來我在保護自己身體這方面做得很好，我會堅持下去，只要不會出現重大傷痛，我自認可以打滿20季。」

儘管沒有明講，安森尼仍對諾維茲基成為史上第6位3萬分先生充滿敬意，「看看諾維茲基最近兩年的狀況，他一直很穩定，不管有沒有傷痛，他仍能持續取分，他究竟幾歲了？你必須明白，3萬分是個難以置信的成就。」

截止目前為止，安森尼生涯總得分23936分，排在歷史得分榜第25、現役第5，在現役球員當中僅次於諾維茲基、詹姆斯、皮爾斯與卡特，只要真的再打6個球季，安森尼確實很有機會完成個人3萬分。

只是安森尼目標不僅於此，更想在退休前拿下1次總冠軍，只是以近年尼克疲軟戰績與內訌不斷窘境，他想要達成奪冠目標，恐怕不太容易，除非他真的跳槽跟好友詹姆斯同隊打球，或許還有可能！

(中時電子報)