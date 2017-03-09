薩德入韓成定局 陸學者：中國須做好最壞的打算

圖為C-17運輸機載運2具「薩德」發射架和部分裝備6日晚抵達韓國烏山空軍基地的畫面。（圖/美聯社）

隨著北韓近期多次試射飛彈，加速美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）計劃，相關裝備近日陸續抵達南韓。中國雖採取措施阻止，但薩德系統入韓已成定局。有些學者認為美國和韓國已牢牢把握朝鮮半島戰爭的主動權，中國須做好最壞的打算，因中國在朝鮮半島已徹底失去話語權、控制權。

喬新生在《中評社》評論員專欄提到，「薩德」系統部署韓國，不是為了對付北韓，而是在朝鮮半島發生戰爭，能有效對付中、俄。由於中國在處理北韓問題上缺乏主導權，導致朝鮮半島局勢失控。恐導致國際社會對朝鮮半島局勢作錯誤的判斷，且會嚴重傷害中國的國際形象。

朝鮮戰爭結束之後，美國在朝鮮半島依舊保有強大的軍事。北韓為國家安全，向蘇聯和中國靠攏外，也積極發展核武器鞏固地位。正好給了美國和韓國借口北韓發展核武器，而不斷強化在朝鮮半島的軍事部署。

隨著朝鮮半島火藥味越來越濃厚，中國必須做好最壞的打算。如果美國和韓國發動戰爭，顛覆朝鮮政權，那北韓境內將會出現大規模人道主義災難，長期處於饑餓狀態的北韓人民很可能會成為戰爭難民。而中國雖不出兵維護北韓政權，但為維持邊境秩序，也不得不採取一系列措施。

(中時電子報)