中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

薩德入韓成定局 陸學者：中國須做好最壞的打算

中時電子報
／綜合報導
點閱2887
我要評比
6/10
薩德入韓成定局 陸學者：中國須做好最壞的打算
圖為C-17運輸機載運2具「薩德」發射架和部分裝備6日晚抵達韓國烏山空軍基地的畫面。（圖/美聯社）

隨著北韓近期多次試射飛彈，加速美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）計劃，相關裝備近日陸續抵達南韓。中國雖採取措施阻止，但薩德系統入韓已成定局。有些學者認為美國和韓國已牢牢把握朝鮮半島戰爭的主動權，中國須做好最壞的打算，因中國在朝鮮半島已徹底失去話語權、控制權。

喬新生在《中評社》評論員專欄提到，「薩德」系統部署韓國，不是為了對付北韓，而是在朝鮮半島發生戰爭，能有效對付中、俄。由於中國在處理北韓問題上缺乏主導權，導致朝鮮半島局勢失控。恐導致國際社會對朝鮮半島局勢作錯誤的判斷，且會嚴重傷害中國的國際形象。

朝鮮戰爭結束之後，美國在朝鮮半島依舊保有強大的軍事。北韓為國家安全，向蘇聯和中國靠攏外，也積極發展核武器鞏固地位。正好給了美國和韓國借口北韓發展核武器，而不斷強化在朝鮮半島的軍事部署。

隨著朝鮮半島火藥味越來越濃厚，中國必須做好最壞的打算。如果美國和韓國發動戰爭，顛覆朝鮮政權，那北韓境內將會出現大規模人道主義災難，長期處於饑餓狀態的北韓人民很可能會成為戰爭難民。而中國雖不出兵維護北韓政權，但為維持邊境秩序，也不得不採取一系列措施。

(中時電子報)

關鍵字：北韓中國薩德朝鮮半島
點閱2887
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。