喬治克隆尼妻抗ISIS 為胎兒暫不赴伊拉克

喬治克隆尼與愛妻為了小孩安全，將降低去高危險地區的頻率。（圖／達志影像）

好萊塢男星喬治克隆尼與人權律師老婆Amal近來傳出喜事，她現在是懷孕期間，喬治克隆尼對愛妻保護有加。不過Amal曾替遭ISIS屠殺的亞迪茲受害者辯護，但現在為了小孩安全，Amel會暫停赴伊拉克。

Amel替喬治克隆尼懷上雙胞胎，夫妻倆都相當開心，但雙方工作時常得當「空中飛人」，可現在為了胎兒安全，兩人也達成共識，Amel先前受訪時就透露，喬治克隆尼暫時不會再到南蘇丹，她也會暫停去伊拉克。

由於Amel是人權律師，近來她更是忙於幫助一名人口販賣的生還者，對於自己工作的危險性，她也坦言很多時候工作都是「閉門進行」，但如果藉由她的知名度可以讓外界了解伊斯蘭國究竟發生什麼事，Amel也認為是好事。

(中時電子報)