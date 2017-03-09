「小模命案」算網路霸凌？網友：媒體捕風捉影也有責

殺女模程宇被爆「裝闊少」 常帶友去豪宅看跑車。（本報系記者林郁平攝）

陳姓小模被棄屍於商場大樓地下室。（本報系資料照）

「鄉民的正義」又啟動了嗎？「小模命案」中看出台灣問題！過去大家一向說「台灣最美的風景」是人，濃濃的人情味、可親的微笑、打從心裡散發的熱情，然近來台灣怎麼了？

3月3日爆發的「姦殺棄屍案」引起社會大眾的關切，兇嫌程宇與其疑涉案的梁姓女友雙雙在社群網站上被肉搜，然事隔不久，梁母提供當日女兒的不在場證明，原在網路上受到網友謾罵的梁女遭檢方先釋放，然「小模命案」中也點出諸多社會問題。《網路溫度計》彙整網路數據分析，歸納出網友討論量，究竟是台灣的普世價值觀出了問題？媒體生態太過混亂？還是台灣司法不夠嚴謹，讓人有機可趁？

第8名：台灣媒體，捕風捉影

因這次小模命案的大逆轉，用力打臉了多家媒體前幾日的大肆報導。有學者表示，這就是鄉民與媒體都自以為偵探造成的結果。因現今即時新聞的普及，媒體為了賺取點閱率，捕風捉影、過度渲染與缺失平衡的報導下誤導大眾視聽，讓大批網友認定命案就是由這對情侶共同犯案。另有網友指出，台灣媒體之所以嗜血，為拚比收視賺取廣告收益，因此總是提供台灣人最愛看的腥羶色新聞。最後在媒體與鄉民彼此推波助瀾的情況下，將小模事件越演越烈，就如同八點檔一般上演。

第7名：社會病了！價值觀出了問題

日前受害小模爸爸感嘆：「這社會病了！」一語道出父母對子女的擔憂。我們給予下一代的教育與價值觀是否出了偏差？從小比成績、比有錢、比誰漂亮，長大比名牌、比跑車、比嫁豪門。加上現今網路資訊與傳播媒體發達，年輕世代超齡越軌行為的年紀不停地往前移。然而十幾到二十幾歲的時期，剛好是人生觀與價值觀最容易出現偏差的年紀，可能為了在團體裡取得認同感而有偏差行為。

第6名：台灣司法，漏洞百出

還記得2010年「925白玫瑰運動嗎」？當年因法官輕判性侵女童兇嫌，引發大批民眾走上街頭要求換掉不適任的恐龍法官。事件發生後兇嫌程宇背景被起底，不僅為性侵累犯，還有詐欺、竊盜與妨礙性自主等前科。程嫌前科累累，卻不見台灣司法對其有任何約束的能力，悲劇發生北市警局長曾批下屬失格。而大批網友認為，台灣法律漏洞百出，加上無數個恐龍法官，讓台灣的司法成為一個笑話，並且只是讓掌權者玩弄操縱的工具罷了！

第5名：人格病態與反社會人格

在3月6日案情出現轉折，精神科醫生就提出早直覺認為兇嫌程宇有人格病態的說法，表示兇嫌會判別局勢、情況讓自己有利的情況下誤導警方辦案，為了脫嫌什麼都能騙，是天生的說謊大師。另據一些分析人格病態的文章指出，這類人冷酷、缺乏同情心、善於操控他人、無視於社會道德等，若站在極端的位置，會有顯著失序的生活型態及反社會傾向，而出現違反法紀並有重複犯罪行為。

第4名：性侵通緝犯成治安隱憂

據法務部資料報導，台灣目前有將近五百名涉「妨礙性自主罪」的人在台趴趴走，其中包括27名性侵犯（包括出獄、假釋、緩刑、緩起訴者）未如期以每半年一次至警局登記報到，引起大批民眾的擔憂。有網友指出，台灣根本是犯罪人的天堂、人權組織專保護犯人讓他們出來再犯、台灣司法好棒性侵犯可以趴趴走等⋯⋯看來台灣司法對於性侵罪犯的治療與防治漏洞，讓大多社會大眾與網民們缺乏信心。

第3名：假面閨蜜該怎麼防？

這次的小模命案在網路出現了「假面閨蜜」與「蛇蠍閨蜜」的稱號，雖說目前梁女是否涉案還有待警方查證，然網路上也出現辨認假閨蜜的特徵，如總是對朋友喊寶貝、愛講他人壞話、很愛比較、物質慾望太強與愛慕虛榮等特質。但也有網友指出，朋友之間出現嫌隙，最主要的原因還是出自於人與人之間的比較而產生的嫉妒之心，若是朋友之間還是要用真情真意相處，真的友情是需要花時間磨合與細心經營的。

第2名：網路霸凌再起

網拍女模Cindy楊又穎因受不了網路謾罵而選擇自殺，這次小模命案一爆發，因假面閨蜜的相關報導一出，梁女連過去特別的工作經歷都被起底，一直到檢調單位釋放梁女之後，留言才紛紛被收回與道歉，也開始有許多網友跳出直言這是「網路霸凌」。此外，但從另外一個觀點來看，其實大多的台灣網民心裡充滿正義感，面對不公不義的事件發生，依然會想站出來仗義執言，只是這次命案偵辦過程逆轉，剛好提醒大眾在事實未被被澄清之前，千萬別讓自己也成為網路霸凌的一員。

第1名：外拍出事，誰的責任？

現今網路資訊發達，也造就許多網路紅人，讓不少年輕女孩想藉此管道搏得名氣，透過外拍與社交媒體成為網紅。然而我們不得不小心網路世界與外拍圈子裡所隱藏的危機。許多網友認為網模穿著清涼又身於非公眾場合拍照，等於把自己暴露在一個高危險係數的地方。在去年十月爆發的小模外拍性侵案件，就引發了正負面的兩極聲浪。不管如何，人生若遇到一次被侵害事件就無法挽回，犯案的人不可原諒，但最能做好自我保護與預防的依然是自己。若無法百分之百確認安全，攜伴一同前往或是避免處在密閉場合，想追夢的同時也必須講求安全第一。

(中時電子報)