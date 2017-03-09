歐冠正熱 義烏查獲1500顆山寨足球

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歐洲冠軍聯賽踢得火熱，中國大陸商人相中商機，生產曼聯、皇家馬德里等隊徽的山寨足球共1500顆，價值人民幣1萬2800元（新台幣約5萬8000元）。

中新網報導，浙江義烏市出入境檢驗檢疫局表示，8日在一個計畫前往肯亞的貨櫃中，發現標有曼徹斯特聯隊（Manchester United）、巴塞隆納（Barcelona）、皇家馬德里（Real Madrid）等隊徽的足球1500顆，共計貨值1萬2800元。

經義烏市出入境檢驗檢疫局確認，採購方無法提供上述商標的有效授權證明，涉嫌出口假貨。根據大陸相關規定，義烏市出入境檢驗檢疫局封存侵權貨物，立案查處違法行為。1060309

(中央社)