空氣品質糟 金門台南高屏達紅色警示

金門、台南及高屏地區部分測站空氣品質指標達紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；馬祖、北部、南投、竹山及雲嘉南地區部分測站達橘色提醒，即對敏感族群不健康，應注意。

根據環保署空氣品質監測網，早上8時30分的資料顯示，台南及高屏的橋頭、復興、前鎮、金門等測站的空氣品質指標（AQI）都達到紅色警示；北部的觀音、萬里、汐止、林口和中部的南投、竹山，以及雲嘉南的崙背、麥寮、台西、嘉義、新營、善化、安南、高雄的鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、小港，屏東（新埤）、馬祖等測站達到橘色提醒。

環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060309

(中央社)