抗IS 傳川普考慮在科威特部署千名美軍
美國支援的戰士升高敘利亞和伊拉克進攻力道的同時，美國官員告訴路透社，總統川普的執政團隊正權衡在科威特部署上看1000名美軍，作為對抗伊斯蘭國（IS）的後備部隊。
這個選項過去從未被報導過。倡議者表示，這個選項將提供地面的美國指揮官更多彈性，快速因應戰場上無法預料的機會和挑戰。
這個步驟代表1個不同於前總統歐巴馬執政團隊的標準程序，把部分科威特後備部隊應該部署在敘利亞還是在伊拉克的最終決定，留給當地指揮官。
不願透露姓名的美國官員表示：「這是關於提供更多選項。」
官員說，這項部署將不同於目前駐紮在科威特的美軍。
目前還不清楚這項提議是否獲得美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）的支持。馬提斯可以選擇以其他工具來給指揮官更多彈性。
五角大廈發言人戴維斯（Jeff Davis）上校婉拒評論川普執政團隊考慮之中的選項。（譯者：中央社蔡佳敏）1060309
(中央社)
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