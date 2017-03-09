打破傳統 小六生獲頒傑出宗親
嘉義縣簡姓宗親會今年春季祭祖舉辦傑出宗親表揚，表揚年僅12歲的小六生簡士閔，有別以往獲傑出宗親者，都是社會賢達或德高望重者，打破成立30年來傳統。
嘉義縣簡姓宗親會今天指出，就讀大林國小六年級的簡士閔，從小就熱愛高爾夫球，小學三年級接受教練指導，於去年榮獲中華高協全國業餘冬季排名賽全國C組冠軍、中華高協全國業餘1月月賽南區C組第1名，成績亮眼。
宗親會員簡維新是簡士閔祖父，在與他人分享孫子奪冠喜悅時，有鄉親建議可為孫子提報傑出宗親，礙於傳統思維，簡維新自認歷屆獲傑出宗親者，都是社會賢達或德高望重者，孫子資格相差甚遠，但經多人勸進後，才勉為其難送出申請表。
後來，宗親會開會審查，全體一致無異議通過，依宗親會表揚傑出人員選拔辦法規定「其他榮獲特殊事蹟，經選拔核定表揚者」，通過簡士閔小朋友申請案，並於日前春季祭祖上公開表揚。
嘉義縣簡姓宗親會理事長簡慶財表示，簡士閔在高爾夫運動項目表現亮眼，未來一定是體壇明日之星，這次獲頒傑出宗親，除給予鼓勵，也立下典範，讓分布全國各地的簡姓宗親子弟不分年紀、職業，未來都能自我期許行行出狀元。1060309
(中央社)
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