台中國際機場 目標廉航營運中心

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響應中央新南向政策，台中國際機場目標「廉價航空營運中心」，推廣廉航以台中國際機場為第2個起降機場，台灣虎航股份有限公司預定3月底進駐台中國際機場營運台中-澳門航線。

台中市政府觀光旅遊局說，今年1月15日越捷航空「台中－胡志明市」航線開航，與華信航空股份有限公司共同經營中台灣－越南航線；此外，泰國越捷航空也預計今年4月底開始經營台中－曼谷航線，市府希望帶進更多東協旅客中進中出，帶動中台灣全面觀光發展。

觀旅局表示，市府透過觀光宣傳、區域聯盟合作、城市交流、姊妹市締結等步驟循序漸進，台中國際機場才能持續擴大與國際城市間對飛直航。

觀旅局也將持續拓展新加坡及馬來西亞市場，開發「一程多站」客源，善用香港國際轉運樞紐功能及香港往來星馬航班眾多利基，吸引星馬旅客過境香港再到台中旅遊，甚至將遊程延伸到澎湖離島等地區。

觀旅局說，自民國104年至今年4月底，市府共開拓6個國際航點，包括首爾仁川、日本名古屋、大阪、大分、長崎與曼谷，及6個兩岸航點，包括成都、瀋陽、常州、武漢、揭陽及無錫；目前台中國際機場已有11個國際航點、26個兩岸航點。

為健全中台灣觀光發展並提升城市國際能見度，觀旅局去年爭取機場正名並獲中央政府同意，今年1月3日更名為「台中國際機場」，同時協調國防部放寬宵禁時間，每日飛航額度由58班增加為85航班，提升運量。

觀旅局表示，為落實台中市長林佳龍「大台中123」市政願景與藍圖，並推動中彰投區域治理工作，積極推動「中進中出」觀光旅遊模式，104年11月市府成功擴大結盟，整合中台灣7縣市觀光資源，成立「中台灣觀光推動委員會」，全力推動國際入境旅遊模式。

去年3月底推動委員會與日本中部昇龍道12縣市簽訂觀光友好交流備忘錄，今年更將與日本北九州及東北地區觀光推進機構結盟，以自行車、溫泉主題旅遊及國際踩舞祭、燈會慶典等交流活動，拉動區域旅遊互訪。

觀旅局去年9月15日也促成台中至大分定期包機，協助台中國際機場與日本名古屋中部國際機場搭起友誼橋梁，雙方預定今年3月底簽訂姊妹機場，市府也會協調航空業者經營台中至名古屋定期包機航線，朝定期航班努力。

未來，觀旅局也將持續瞄準韓國中部地區觀光客源市場，如大邱、大田、光州、清州、釜山等區域，透過運動、生態、文創、電競等多方面交流，提升台中國際機場往返定期包機直航商機。1060309

(中央社)