中華隊經典賽慘敗 孫協志轟：別只會口頭檢討
中華隊昨天以再見保送5比6輸給荷蘭，經典賽二連敗確定無法晉級8強，也讓所有球迷希望落空，對於國際賽事屢屢闖不出好成績，也讓孫協志在臉書砲轟「別說是四年，就算是給八年的時間，我們還是只會說來不及準備」。
孫協志表示勝敗雖乃兵家常事，但當務之急就是規劃出時間表，立即做整體性的「規劃、調整、 改變、整合」，而不是只會做口頭檢討，這樣等到下次國際賽事到來時，仍舊會讓慘痛教訓無限輪迴上演，此外他更點出若不將體系和制度做出完整改善，給在多時間準頓都是白費工夫。
雖然二連敗無緣晉級8強，孫協志表示所有球員都盡全力了，現在唯一要做的就是今日「中韓之戰」要全力以赴，不僅是為了四年後的參賽資格而戰，也是面子之爭，更希望球迷不要吝嗇掌聲，給予球員最大的支持與鼓勵。
(中時電子報)
關鍵字：孫協志
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