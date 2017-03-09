張柏芝屢被醜化大反擊 被問前夫「好壞都不關我事」

多年來負評不斷，張柏芝不再忍了。(圖／翻攝自東網)

藝人張柏芝近年重心都在2個兒子身上，不過仍是非纏身，就算想和普通人一樣逛街，也會被醜化，說她「土豪」、「罵店員」，一樣對負面新聞保持沉默的她，也忍不住發聲反擊，「不明白為什麼焦點總放在我身上，會不會太不公平了？」

張柏芝日前被拍到開著千萬法拉利隨意停路邊，擁好車被稱「土豪」，又被指罵美髮店職員，讓她決定對負面新聞逐一回應，她認為人與人之間是平等的，不應該用「土豪」來形容，她喜歡車想開好車，不是新奇的事，「不明白為什麼焦點總放在我身上，會不會太不公平了，是不是故意針對我呢？」

對於罵店員一事，這麼多年下來，這些負評她本看很開，但因為和店員是好友，不想朋友媽媽以為女兒被明星罵，才決定出面解釋，「普通的聊天寫成那樣，對我團隊的人很不公平。」至於常追被問前夫謝霆鋒的事，她也說：「不要和我談我兩個孩子的父親，其實那個人的好、不好，都不關我的事，我只希望針對我」。

她也強調只想開心、安靜過生活，「想讓我不開心的人，可不可以像電腦按鈕一樣，將我Delete掉呢，我真的很忙，可不可以當看不到我呢？」雖然她在回應時相當平靜，但看得出滿是無奈。

(中時電子報)