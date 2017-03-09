NBA》林書豪11分5助攻 籃網緊咬比分
(10：25更新)籃網9日來到亞特蘭大客場出戰老鷹，也是林書豪本季首次碰上前火箭隊友「魔獸」霍華，期望延續前役爆冷擊敗灰熊氣勢，林書豪目前先發打了18分26秒，9投4中、2罰1進，拿11分、5助攻與3籃板，籃網跟老鷹打完前3節，暫以1分落後。
(第3節)下半場才開打，林書豪就又投進三分外線，且在身體失去平衡情況投進，籃網總教練艾金生也難得讓他打了快7分鐘才下場休息，不過老鷹趁著豪哥不在場上，不但逐漸追上，甚至一度超前7分，幸好籃網也靠吉爾派崔克發威撐住，打完前3節，籃網80比81落後。
(第2節)林書豪直到上半場還剩5分32秒才回場上，不過籃網的領先優勢，也被薛洛德的三分命中追平，幸好豪哥馬上投進個人第1顆三分球，再妙傳給布魯克羅培茲完成助攻，上半場結束前3.6秒，豪哥貢獻兩罰1中，上半場打完，籃網續以50比46領先。
(第1節)開賽才1分06秒，林書豪就靠中距離跳投開張，接著又是切入上籃取分，更讓「布魯克-林」連線運作相當順暢，可惜籃網的領先優勢，隨著豪哥被換下場逐漸消失，幸好籃網仍然努力守住領先，雙方打完首節，籃網仍以27比23領先地主老鷹。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。