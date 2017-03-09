NBA》林書豪11分5助攻 籃網緊咬比分

林書豪9日來到亞特蘭大客場，碰上前火箭隊友霍華。(美聯社資料照)

(10：25更新)籃網9日來到亞特蘭大客場出戰老鷹，也是林書豪本季首次碰上前火箭隊友「魔獸」霍華，期望延續前役爆冷擊敗灰熊氣勢，林書豪目前先發打了18分26秒，9投4中、2罰1進，拿11分、5助攻與3籃板，籃網跟老鷹打完前3節，暫以1分落後。

(第3節)下半場才開打，林書豪就又投進三分外線，且在身體失去平衡情況投進，籃網總教練艾金生也難得讓他打了快7分鐘才下場休息，不過老鷹趁著豪哥不在場上，不但逐漸追上，甚至一度超前7分，幸好籃網也靠吉爾派崔克發威撐住，打完前3節，籃網80比81落後。

(第2節)林書豪直到上半場還剩5分32秒才回場上，不過籃網的領先優勢，也被薛洛德的三分命中追平，幸好豪哥馬上投進個人第1顆三分球，再妙傳給布魯克羅培茲完成助攻，上半場結束前3.6秒，豪哥貢獻兩罰1中，上半場打完，籃網續以50比46領先。

(第1節)開賽才1分06秒，林書豪就靠中距離跳投開張，接著又是切入上籃取分，更讓「布魯克-林」連線運作相當順暢，可惜籃網的領先優勢，隨著豪哥被換下場逐漸消失，幸好籃網仍然努力守住領先，雙方打完首節，籃網仍以27比23領先地主老鷹。

(中時電子報)