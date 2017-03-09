國際青年參與中市志工營 首梯修繕遺產「土角厝」
台中市政府社會局辦理國際志工工作營，近50位國際青年志工熱烈參與！第一梯3/5日至11日在梧棲南簡社區登場，吸引美國、加拿大、印度等20位國際志工、7位在地青年加入；首要任務為修繕在地歷史建築遺產「土角厝」，阿公阿嬤也會分享「走大轎」傳統民俗文化給志工，讓傳統社區展現新活力。
社會局長呂建德說，梧棲南簡社區最近成為「小小國際村」，來自美國、加拿大、印度、肯亞、尼泊爾、匈牙利、泰國、伊朗、博茨瓦納、賴索托、中國大陸及香港等國家地區20位志工，以及7位在地青年組成國際志工營；不畏風寒動手修繕梧棲庄內路老舊土角厝，讓土角厝再次展現新風貌，也成為社區新景點。
呂建德表示，國際志工工作營以志願服務為核心，結合社區服務、文化交流與在地生活三大主軸，為歡迎這群國際志工們，南簡社區的阿公阿嬤還特別分享「走大轎」民俗活動；還有幼兒園小朋友一起參加，跳健康操，社區民眾與青年志工們，心中都留下難得的經驗及回憶。
呂建德指出，除了梧棲南簡社區，太平興隆社區「making a House for Owls」國際志工工作營3月11日也將開跑，要幫貓頭鷹蓋一個家。
社會局強調，志願服務無國界，中市「HOPE125 志工首都」，不分在地、國際志工，希望讓台中成為更美好、更溫暖的城市。今年度國際志工工作營預計辦理16個梯次，各梯次主題依據社區文化，包括興建泰雅屋、客家藍染、白冷圳文化節、銀寶婚禮工作營、童玩藝術互動廊道等。
(中時)
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