婦女節感恩修女，林務局移植蘭嶼羅漢松

台東林管處關山工作站與修女們，一同種下蘭嶼羅漢松，為修女們慶祝婦女節。（黃力勉攝）

8日是婦女節，台東林區管理處關山工作站為了感謝長年為關山民眾付出的聖十字架療養院修女，特地移植一棵樹齡約20年的蘭嶼羅漢松，讓修女們的庭院增添不同的風情。關山站主任葉明璋表示，蘭嶼羅漢松被列為瀕臨絕滅的樹種，象徵高貴的的精神，與修女無私的付出相呼應。

遠從瑞士到台東服務的外籍修女，還有3位仍持續在關山服務，修女們到台灣之前都還沒30歲，如今年紀最長的饒培德修女已經高齡81歲，但她們仍持續為療養院的病患付出，精神令人感佩。

葉明璋說，修女們平常喜歡種樹、照顧植物，因此工作站想將比較少見的蘭嶼羅漢松移植送給修女們，感謝修女的付出，因此早在2年前就將高約2公尺的羅漢松斷根，並順利移植到大型盆栽中。

修女們雖然喜歡羅漢松，但擔心年紀大無法妥善照料，不過葉明璋說，林務局有許多員工，都能協助照顧，工作站也會定期前往關心羅漢松及其他樹的狀況，減輕修女們的負擔。

饒培德說，園區內花木能撫慰平時來訪的家屬心情，果樹收成如香蕉、檸檬、龍眼等，還是阿公、阿嬤的最愛。葉明璋強調，蘭嶼羅漢松落葉少、好照顧，長的速度慢，也為修女們的庭院增添不同的風情。

(中時)