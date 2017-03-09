產學合作 彰化地院無償提供實習名額給雲科大科法所學生實習
雲林科技大學科技法律研究所昨日與彰化地方法院簽署合作備忘錄，彰化地院無償提供實習名額，與雲科大科法所建立學術與產學合作關係，開創學術與實務結合的教育新模式。
簽署儀式由雲科大校長楊能舒、彰化地方法院紀文勝院長、科技法律研究所所長蔡岳勳、彰化地方法院王義閔庭長、陳蒼林書記官長、王宣雄科長及各界共同見證。
雲科大校長楊能舒表示，追求國際化與專業化是科法所的教育宗旨，精進研究生的專業能力與競爭力，符合高度競爭下法學專業服務市場的需求。科法所與彰化地方法院簽署合作備忘錄，是具體實踐的印證。
雲科大感謝彰化地方法院無償提供科法所研究生實習機會，展現法治教育與專業傳承的精神，也向彰化地院紀文勝院長表達致意。
紀文勝平日除繁重的司法業務外，並長期投入法學教育，努力投入法律專業傳承。
本次學術界與法律實務界攜手合作，從法學教育做起，為建構台灣司法的持續革新氣象奉獻心力。
所長蔡岳勳指出，未來將要求研究生在畢業前必須完成法律實務研習，以強化法律專業，有別於傳統法律教育。
雲科大科法所今年將陸續和台中律師公會、雲林地方法院、雲林地方法院檢察署等簽署合作備忘錄，建立專業實習課程的網絡，研究生必須在律師事務所、法院、檢察署等完成實習才能畢業。
(中時)
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