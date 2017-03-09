本土劇小三狠奪愛 廖家儀現實曾為情想不開
女星廖家儀以選美比賽出身，2009年嫁給太古集團總裁陳世傑，育有二子一女，婚姻幸福美滿，近期廖家儀回歸演藝圈，在八點檔《春花望露》飾演富家千金，為愛不惜當小三，廖家儀看自己在劇中遭遇，不禁讓她想起也曾為愛受苦，還一度想不開，關閉自己2年。
廖家儀飾演小三，為愛不惜手段搶愛，讓觀眾恨得牙癢癢，廖家儀聊起劇中角色，感觸發文寫下：「應該也反映了很多人的人生，從一開始的～欺瞞騙婚、孤軍奮戰，到後來的～一錯再錯⋯⋯執迷不悔，只為了跟父母親交代⋯⋯自己是嫁一個好歸宿」，不過她在劇中的報應卻也緊接而來，子宮拿掉無法孕育下一代、父母美國事業破產。
廖家儀也收到身邊有人遇過這樣的第三者，而對愛情失去信心，廖家儀表示，自己也曾被背叛「我也曾想不開！關閉自己二年的時間！」所幸朋友教她正面思考，才讓她慢慢走出陰影，也讓廖家儀有感而發：「謝謝對不起我的人讓我輸了爬起來更堅強！不再為了別人『完美』的眼光而活！」
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(中時電子報)
關鍵字：廖家儀
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