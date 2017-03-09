comico原創漫畫大賞揭曉！9成女性在婦女節得獎

comico舉辦第三屆原創漫畫大賞頒獎典禮，眾多優秀創作者齊聚一堂。（comico提供）

科技日新月異！現代人人手一機！手機也是發揮創意的新平台！繼網路小說帶動台灣出版後，強調有趣簡單的手機漫畫也是發掘新漫畫家的「好所在」。第三屆comico原創漫畫大賞參賽作品令專業評審團大為驚豔，無論在畫技、色彩營造、敘事手法及分鏡表現，創作水準相較以往大幅躍進，逾400件作品競爭激烈，本屆55件入圍作品更創下300萬讀者瀏覽數的新紀錄！其中網路原創漫畫9成女性得獎呢！

第三屆comico原創漫畫大賞投稿者橫跨各國，包含馬來西亞、香港、英國與美國，創作風格新穎、題材前衛，包含多元成家議題、末日題材、萬物神祇、人與環境角色的省思及環境保育等，條漫能快速創作的特性，更讓作者可為時代發聲。

台灣邁向原創矽谷!望由comico平台開啟漫畫家之路

「渴望被看見、渴望憑藉創作挑戰自我，以及改變人生跨出漫畫家之路」，是許多參加comico原創漫畫大賞的創作者心聲。台灣以思想多元兼容、開放風氣的特殊性，在創作上成為國際華人矚目的國家。comico台灣持續深耕原創平台力，期待形成「聚落」性、進一步邁向國際原創矽谷。

跨國創作者持續熱烈參與comico平台賽事。本屆大賞金賞得主，為來自馬來西亞的作者湯維，過去曾發行過兒童漫畫單行本，因想自我挑戰從事不同的創作方式而參賽，得獎作品《在世界終結之時》的故事描述少女在全人類末日時與夢中情人拿破崙的超展開奇遇，條漫長型介面中以多變視角創造流暢分鏡，繪風奇幻、繽紛，深刻營造出童年與成人世界的反差。而銀賞《片角的山神》與銅賞《霜露之子》，和潛力賞、讀者投票的人氣賞，及今年新增的編輯特選賞，在情節鋪陳及畫面細緻度、繪畫技巧等，水準均大幅提升，令comico專業評審團十分驚豔。

原創女力綻放 台灣原味國際發光

今年度comico原創漫畫大賞22件得獎作品中，超過9成為女性原創者，展現創作女力的崛起。而在歷年comico原創漫畫大賞中也培育出許多台灣亮眼漫畫新星，誕生許多優秀原創女力，如第一屆潛力賞得主詩詩的《愛情靈藥調配中》甫於國際連載完成，以隱身高中校園內的少女女巫愛情奇想，締造於台灣comico排行榜高居前五名的好成績。

第二屆潛力賞得主盧米恩《魔咒之吻》在日本comico收費排行榜位居前20名，故事以充滿六塊肌、又會變身哈士奇等萌犬的超帥狼人家族，竄紅征服難以進入的日本市場。

(中時電子報)