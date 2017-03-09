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T恤印著吃中國人 德國服裝企業遭質疑

中央社
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德國服裝訂製網站Spreadshirt被質疑販售涉嫌種族歧視的T恤，上面印著「Save A Dog, Eat A Chinese」（救一條狗，吃一個中國人）。網站發言人認為這是幽默，無關種族主義。

中國大陸環球時報8日引述哈芬登郵報報導，除了販售印有「Save A Dog, Eat A Chinese」的T恤，網站上還有另一款涉嫌歧視中國人的T恤，上面印著「Save A Shark, Eat A Chinese」（救一條鯊魚，吃一個中國人）。

一名客戶留言質疑，「救一隻狗就要吃一個中國人？你需要開些新玩笑，並好好審一審上網的內容，別讓你們的生意全成為狗屎！」還有人表示，「從什麼時候開始，為了保護動物就對華人種族歧視了？」

報導指出，Spreadshirt並沒有回應這些留言，但已從7日開始刪除這兩款T恤的零售訊息。不過Spreadshirt的德語官網上9日凌晨仍繼續販售這款T恤，每件售價25.39歐元（新台幣約840元）。

此外，哈芬登郵報認為，Spreadshirt還有一些歧視亞洲人的產品，如有的T恤印有日本婦女形象，並寫有「亞洲妓女」的字眼。

Spreadshirt一名發言人向環球時報表示，這是設計師的作品，並不代表公司的立場。公司會檢查T恤上的文字，如果有種族主義等問題，就會撤下。

但這名發言人認為，「救一條狗，吃一個中國人」只是一種幽默，可能是一種「差的幽默」，但沒有種族主義色彩。這句話與德國等西方媒體炒作「中國人吃狗肉」應該沒關係。讓設計師發表這款T恤，符合言論自由。

Spreadshirt是總部位於德國萊比錫的網路服飾訂製平台，創建於2002年，在美國、法國等10多個國家有分公司。Spreadshirt網站表示，任何人都可以將自己的創意印在布料上，公司支持言論自由。1060309

(中央社)

關鍵字：t恤國人中國一個中國網站
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