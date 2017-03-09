WBC》韓球評：人才青黃不接 台灣棒球衰退中

中華隊昨遭到逆轉，以5比6惜敗荷蘭。賽後林智勝（前右）、蔣智賢（前右2）等人落寞離場。（中央社）

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中華隊今晚5點30分，要對抗韓國隊，兩隊賽前都二連敗，等於輸家下屆經典賽要從資格賽打起，被稱為「保級戰」。韓國球評認為，雖然台灣棒球界內部分歧，這次不是最強國家隊，但感覺整體棒球實力是衰退中。

在台韓大戰前，韓國媒體《日刊SPORTS》昨訪問多位韓國棒球界人士做預測，韓國MBC體育台(MBC SPORTS)球評宋在雨指出，中華隊經典賽名單中的年輕選手技術尚未純熟，昔日老將也過了全盛期，守備也是一樣；雖然中職桃猿隊未支援經典賽，但感覺台灣棒球漸漸在衰退當中。

(中時電子報)

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