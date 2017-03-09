故宮孔子展與轉型正義有關？文化部長鄭麗君：無關

我要評比

文化部長鄭麗君。（資料照，劉宗龍攝）

立法院今舉行教育及文化委員會，邀請文化部長鄭麗君到場做業務報告，會前被媒體問及國立故宮博物院孔子展是否與轉型正義有關？鄭麗君表示，這屬於故宮業務，但她認為孔子與轉型正義無關。

鄭麗君強調，「轉型正義」指的是處理威權時代人權遭受迫害的歷史事實，包括孔子以及鄭成功甚至諸如天上聖母等民間信仰都與轉型正義無涉。

有媒體問及是否未來文化部是否會排除中華文化，鄭麗君表示，文化部核心理念是文化民主化，文化是以人民為主軸，由下而上發展，並珍惜多元文化做為共同的文化資產，政府將支持多元自主文化的發展。

(中時)