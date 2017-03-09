出哪招？雲林縣府參訪交流日核災五縣之一茨城縣

雲林縣府組團參展東京食品展，八日參訪核災五縣之一的茨城縣。（雲林縣政府提供）

茨城縣是核災五縣之一，雲林縣去年底才完成立法禁止核災五縣食品流通，雲林縣府組團六日赴日本參加東京食品展，八日全團前往茨城縣參訪農業總合研究中心，行程令人費解。

雲林縣府昨日發布新聞稿指出，茨城縣商工勞動部觀光物產課後藤久室長於2013年雲林縣舉辦農業博覽會期間來訪，今年2月份也率團參觀台灣燈會，彼此有良好情誼。

縣府指出，「茨城縣是日本重要農業縣份，且因鄰近東京都，在交通開通後，是以重化工業為中心的重要工業基地，如何將工業與農業並重發展，亦是雲林未來課題，藉此次機會觀摩學習借鏡。」

新聞稿強調，「茨城縣是日本重要的農業城市，農業產值僅次於北海道，為日本第2名，梨、香瓜、稻米、地瓜、紅蘿蔔、南瓜、高麗菜、蛤等都是當地的特產，在畜產方面也有和牛、玫瑰豬等頂極的肉品，亦以傳統的工藝品工廠聞名，現在更是以重化工業為中心的重要工業基地。」

(中時)