出哪招？雲林縣府參訪交流日核災五縣之一茨城縣
茨城縣是核災五縣之一，雲林縣去年底才完成立法禁止核災五縣食品流通，雲林縣府組團六日赴日本參加東京食品展，八日全團前往茨城縣參訪農業總合研究中心，行程令人費解。
雲林縣府昨日發布新聞稿指出，茨城縣商工勞動部觀光物產課後藤久室長於2013年雲林縣舉辦農業博覽會期間來訪，今年2月份也率團參觀台灣燈會，彼此有良好情誼。
縣府指出，「茨城縣是日本重要農業縣份，且因鄰近東京都，在交通開通後，是以重化工業為中心的重要工業基地，如何將工業與農業並重發展，亦是雲林未來課題，藉此次機會觀摩學習借鏡。」
新聞稿強調，「茨城縣是日本重要的農業城市，農業產值僅次於北海道，為日本第2名，梨、香瓜、稻米、地瓜、紅蘿蔔、南瓜、高麗菜、蛤等都是當地的特產，在畜產方面也有和牛、玫瑰豬等頂極的肉品，亦以傳統的工藝品工廠聞名，現在更是以重化工業為中心的重要工業基地。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。