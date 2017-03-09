瘋寶可夢趴趴走 可能助你遠離心臟疾病
研究人員今天表示，手機遊戲精靈寶可夢GO（Pokemon GO）玩家每天可能會為「抓寶」多走幾千步，因而降低心臟疾病風險，對體重過重或是生活多半久坐的人特別是如此。
法新社報導，精靈寶可夢需要玩家四處走動，並使用行動裝置尋找及捕捉虛擬生物。這份研究追蹤了167名玩家作息。
研究人員表示，平均來說，玩家每天能多走近2000步，這對過重的人而言，等於將心臟病發或中風的風險降低8%。
玩精靈寶可夢之前，受試者平均每天走5678步，之後卻增加到7654步。
玩家開始抓寶後，每天達到1萬步的機率也因此倍增。原本僅15%受試者能達成這目標，之後有近28%的人能日行1萬步。
北卡羅來納州德罕（Durham）杜克大學（Duke University）護理學院研究生徐漢章（Hanzhang Xu，音譯）表示：「考量美國人身體活動程度低，活動一下身體，總比坐在沙發上還好。」（譯者：中央社周莉芳）1060309
(中央社)
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